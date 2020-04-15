Virüs sessizliği vaşakları açığa çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Virüs sessizliği vaşakları açığa çıkardı

İHA

Tokat kırsalında uzun zamandır görünmeyen vaşaklar, koronavirüs dolayısıyla insanların evlerine çekilmesiyle birlikte şehirlere yakın yerlerde de görünmeye başladı.

Virüs sessizliği vaşakları açığa çıkardı

Tokat kırsalında uzun zamandır görünmeyen vaşaklar, koronavirüs dolayısıyla insanların evlerine çekilmesiyle birlikte şehirlere yakın yerlerde de görünmeye başladı.
Tokat’ın Almus ilçesinde kırsaldaki görevlerini tamamlayan 112 ekipleri Almus ilçesine 1 km mesafede 2 vaşağın peş peşe yürüdüğü anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Koronavirüs dolayısıyla birçok insanın evde kalmasıyla birlikte, vaşaklar da daha geniş bölgelerde görünmeye başladı. Almus ilçe merkezi sayılabilecek bir noktaya kadar gelen ve soyu tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında olan vaşaklar daha önce de Zile ilçesinde de görüntülenmişti. Vaşakların görüldüğü yerin Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğüne bildirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta tapu tartışması kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Tokat'ta tapu tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Tokat´ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tokat´ta bir köy karantinaya alındı
Tokat’ta 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tokat’ta 1 köy karantinaya alındı
Minibüsten indikten sonra dehşet yaşadılar
YEREL HABERLER Minibüsten indikten sonra dehşet yaşadılar
(Görüntülü) Tokat'ta drone ile sosyal mesafe kontrolü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tokat'ta drone ile sosyal mesafe kontrolü
(Görüntülü) Yöresel gıda dükkanı, uzaktan siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yöresel gıda dükkanı, uzaktan siparişlere ...
Yöresel gıda dükkanı, uzaktan siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Yöresel gıda dükkanı, uzaktan siparişlere yetişemiyor
Cezayir'den Tokat'a getirilen işçilerde pozitif vak'aya rastlanmadı
YEREL HABERLER Cezayir'den Tokat'a getirilen işçilerde pozitif ...
Vefa destek ekiplerinden yaşlı adama doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Vefa destek ekiplerinden yaşlı adama doğum günü ...
(Görüntülü) Kızları istedi, polis ekipleri Mustafa amcaya doğum günü sürprizi yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kızları istedi, polis ekipleri Mustafa ...
Kızları istedi, polis evden çıkamayan babalarına pastalı doğum günü sürprizi yaptı
YEREL HABERLER Kızları istedi, polis evden çıkamayan babalarına ...
Çocukları 155’i aradı, polis yaşlı adama sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Çocukları 155’i aradı, polis yaşlı adama sürpriz ...
(Görüntülü) Evde kalan engellilerden spor etkinliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evde kalan engellilerden spor etkinliği
Tokat'ta drone ile sosyal mesafe kontrolü
YEREL HABERLER Tokat'ta drone ile sosyal mesafe kontrolü
Sokağa çıkması yasaklandı, evinde zırh üretmeye başladı
YEREL HABERLER Sokağa çıkması yasaklandı, evinde zırh üretmeye ...
Evde kalan engellilerden spor etkinliği
YEREL HABERLER Evde kalan engellilerden spor etkinliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X