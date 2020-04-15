Tokat’ta açık cezaevinden tahliye işlemleri başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle Tokat T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye işlemleri başladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. Tokat merkeze bağlı Çamlıbel Beldesinde bulunan Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlüler, minibüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Tahliye sırasında minibüslere binen hükümlülerin maske taktığı gözlendi. Tokat’ta cezaevlerinden tahliye edilen hükümlü sayısı ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.