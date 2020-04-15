Tokat'ta sağlıkçılar 2 vaşak görüntüledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)TOKAT´ın Almus ilçesinde, görevden dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, arazide iki vaşak görüntüledi.<br>Almus'ta, görevlerini tamamladıktan sonra dönüşe geçen 112 ekipleri, ilçe merkezine 1 kilometre mesafede 2 vaşak gördü. Ekipler, arka arkaya yürüyen vaşakları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Vvaşakların yavaş yavaş uzaklaştığı görüldü. Soyu tükenme tehlikesi altında olan vaşakların görüldüğü bölge, ekipler tarafından Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Almus İbrahim UĞUR<br>2020-04-15 12:49:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.