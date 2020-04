Enver Abi'nin hayrına yaptığı mütevazi talebi yerine getirildi

Tokat’ta 94 yaşındaki Osman Sönmez, ‘Rahmetli Enver Ören’in hayrına bana 1 kolonya, 1 maske, 1 adet eldiven’ şeklinde not yazarak penceresine astı. Sönmez’in bu mütevazi isteği kısa sürede Türkiye Gazetesi dağıtıcısı tarafından yerine getirildi.

Tokat’ta Köy Hizmetlerinden emekli olduktan sonra Yeşilova Mahallesinde tek katlı müstakil evinde yaşamaya başlayan 3 çocuk babası Osman Sönmez, yaklaşık 4 aydır yatağa bağımlı olan eşi Ayşe Sönmez’e kızı ile birlikte bakıyor. İlerleyen yaşına rağmen hayat dolu enerjisiyle çevresindekilerin sevgisini kazanan Sönmez, korona virüs önlemleri kapsamında alınan yasağa uyarak günlerini evinde geçiriyor.



Osman dedenin mütevazi isteği

Türkiye Gazetesi dağıtıcılarının her sabah abonelerine gazete bırakırken yeni bir hizmet sunmaya başladığından haberdar olan Osman dede, isteklerini bir kağıda yazarak camına astı. Sabah saatlerinde yaşlı adama gazetesini getiren gazete dağıtıcısı Oğuz Zorba, camda asılı olan ‘Rahmetli Enver Ören’in hayrına bana 1 kolonya, 1 maske, 1 adet eldiven’ yazısını fark etti. Yaşlı adamı mütevazi istekleri kısa sürede temin edilerek kendisine ulaştırıldı. Duygularını ifade eden Sönmez, “Rahmetli Enver Ören’i çok sevdiğim için bu notu yazdım. İstediklerimi benden esirgemeyip göndereceklerini biliyordum. 1 adet kolonya, maske ve eldiven yazmıştım getirdiler. Rabbim razı olsun, memnun kaldım. Yaşım dolayısı ile dışarı çıkmaya korkuyorum. Ama kendime bakıyorum. 94 yaşındayım kendimi 65 yaşında gibi hissediyorum. Yememe, içmeme dikkat ediyorum” dedi.

Sönmez, “Ben her Cuma akşamı rahmetli Enver Ören’e Kuran’ı Kerim okuyorum. Sonra da Ramazan’da hatim okumaya niyet ediyorum. Onu çok seviyorum, gazetesini de her zaman alıyorum. Gözlüksüz de okuyabiliyorum. Çok memnunum İhlas Holding’den, Türkiye Gazetesinden. Rabbim razı olsun” diye konuştu.

