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Sağlık çalışanları için maske aparatı üretiyor

DHA

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta 3D yazılım programcısı Mehmet Akif Sönmez, uzun süre maske taktıkları için kulaklarının arkasında yaralar oluşan sağlıkçılar içi özel bir aparat üretiyor.  Kent merkezinde dükkanı bulunan 3D yazılım programcısı Mehmet Akif Sönmez (41), uzun süre maske taktıkları için kulaklarının arkasında yaralar oluşan sağlıkçılar için özel bir aparat geliştirdi. Aparat, maskenin kulaklık kısmına takılarak başa göre ayarlanmasını sağlıyor. Böylece kulaklar tahrişten kurtuluyor. Sönmez, 3D yazıcılar ile günlük 100 ile 200 arasında ürettiği aparatları sağlık personeline...

Sağlık çalışanları için maske aparatı üretiyor

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta 3D yazılım programcısı Mehmet Akif Sönmez, uzun süre maske taktıkları için kulaklarının arkasında yaralar oluşan sağlıkçılar içi özel bir aparat üretiyor. <br>Kent merkezinde dükkanı bulunan 3D yazılım programcısı Mehmet Akif Sönmez (41), uzun süre maske taktıkları için kulaklarının arkasında yaralar oluşan sağlıkçılar için özel bir aparat geliştirdi. Aparat, maskenin kulaklık kısmına takılarak başa göre ayarlanmasını sağlıyor. Böylece kulaklar tahrişten kurtuluyor. Sönmez, 3D yazıcılar ile günlük 100 ile 200 arasında ürettiği aparatları sağlık personeline hediye olarak veriyor. <br>'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ HER ŞEYİ HAK EDİYOR'<br>Ürettiği aparatları sağlık çalışanları için ücretsiz yaptığı söyleyen Sönmez, "Sağlık çalışanı bir arkadaşımız ile sohbet esnasında maske kullanırken, kulaklarında ağrılar oluşturduğunu söyledi. Ben de bir araştırma yaptım. Yurt dışında yapılmış bir ürün bu, Türkiye'de yapılmadığını gördüm. Ben de arkadaşıma yardımcı olmak için bunu çizdim. 3D yazıcılarda bunların üretimine başladım. Arkadaşım bundan çok memnun kaldı. Ben de bunları sağlık çalışanlarımız için yapmaya başladım. Günlük 100 ile 200 arasına üretim yapıyorum. Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak dağıtmaya devam edeceğiz. Gücümüzün yettiği kadar. Çünkü sağlık çalışanlarımız her şeyi hak ediyor. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-04-17 11:56:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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