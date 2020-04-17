Tokat’ta, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri drone ile sosyal mesafe denetimi yaptı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile umuma açık parklarda, otobüs duraklarında ve banka önlerinde bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını denetledi. Yapılan kontrollerde tedbirler dışında hareket eden kişilere yönelik uygulama yapıldı. Drone ile havadan takip sağlayan polis memuru anons ederek yaya devriyeleri harekete geçirdi. Bölgeye yönlendirilen polis memurları vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Yolcu midibüs duraklarında bekleyen vatandaşlar da havadan takip edildi. Maskesiz minibüse binenler, mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarıldı. Öğle saatlerinde yapılan denetimlerde şehir merkezinde yaya ve araç yoğunluğunun az olduğu tespit edildi.

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