(Görüntülü) Hollanda'dan torunu istedi, 103 yaşındaki Fatma nineye çilek ve çiçek götürüldü

HOLLANDA'da yaşayan Dursun Köse'nin(47) sosyal medyadan ilettiği talep üzerine Tokat Belediyesi zabıta ekipleri ninesi Fatma Köse'ye (103) çiçek ve çilek götürdü. <br>Hollanda'da yaşayan gurbetçi Dursun Köse, Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabına mesaj atarak ilde yaşayan ninesi Fatma Köse?ye çiçek ve çilek göndermek istediğini söyledi. Zabıta Memuru Mehmet Telli, mesajı aldıktan sonra harekete geçerek, Dursun Köse?nin isteğini yerine getirdi. Ekipler aldıkları çilek ve çiçeği Topçubağı Mahallesi?nde kızı Huri Kanak(68) ile birlikte yaşayan Fatma Köse'yle ulaştırarak torununun hediyesini olduğunu söyledi. Büyük memnuniyet yaşayan Fatma Köse, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu?na, torununa ve zabıta ekiplerine dua etti.<br>Zabıta Memuru Mehmet Telli "Hollanda'da yaşayan hemşehrimiz Dursun Özer ninesini çok özlediğini, ona hediye göndermek istediğini bizlere iletti. Bizler de kendisini kırmayarak Fatma ninemizi evinde ziyaret ederek, torununun hediyelerini ulaştırdık. Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nun selamlarını ileterek, hayır dualarını aldık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat <br>2020-04-17 17:22:14<br>

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