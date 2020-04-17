Enver Abi'nin hayrı için istemişti, sağlık ekipleri devreye girdi

Enver Abi'nin hayrına yaptığı mütevazi talebi yerine getirilen 94 yaşındaki Osman Sönmez’in yatağa bağımlı eşi Ayşe Sönmez’in de tedavisi için sağlık ekipleri devreye girdi.



Tokat'ta Köy Hizmetlerinden emekli olduktan sonra Gezirlik Mahallesi'nde tek katlı müstakil evinde yaşamaya başlayan 3 çocuk babası 94 yaşındaki Osman Sönmez, Türkiye gazetesi dağıtıcısından talebi ile gündeme geldi. Osman Sönmez’in, 'Rahmetli Enver Ören'in hayrına bana 1 kolonya, 1 maske, 1 adet eldiven' şeklinde penceresine astığı mütevazi talebi yerine getirilirken, yatağa bağımlı olan eşi 90 yaşındaki Ayşe Sönmez içinde harekete geçildi. Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Ayşe Sönmez’in ayağında oluşan yaralar pansuman edildi. Yapılan tedavinin ardından yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından bilgilendirildi. Evde Sağlık Hizmetleri veren Dr. Nimet Alyörük, 1 yıldır Alzheimer tanısı olan yatağa bağımlı bir hasta olduğunu ifade ederek, “Uzun süredir yatmasından dolayı ayağındaki yaranın pansumanı yapıldı. Hasta yakınlarına neye dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirdik. Bundan sonra da takibine devam edeceğiz” dedi.



Osman dedeye ziyaret

Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, Osman Sönmez’i evinde ziyaret etti. Sosyal mesafe kurallarına özen gösterilerek evin girişinde yapılan ziyarette Koç, Osman dedeye İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören’in selamlarını iletti. İhlas Holding Kurucusu rahmetli Dr. Enver Ören’e dua eden Sönmez, gördüğü yakın ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıldır posteri duvarında asılı

Mahalle temsilciği yaptığını belirten Osman Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğdan’ın 18 yıl önce astığı posterinin halen evinin duvarında durduğunu kaydetti. Eşinin tedavisinin yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sönmez, “Hasta bakımı zahmetli oluyor. Rabbim öyle takdir etmiş. Rabbimin verdiği takdire ben razı oluyorum. Bizim ne olacağımız belli değil. Rabbim Türkiye'nin başından bu belayı def etsin” dedi. Haberlerinin basında yer almasından dolayı mutlu olduğunu belirten Sönmez, "Haberleri Artvinli hemşehrilerim izlemiş, memnun kalmışlar. Bir ihtiyacım yok şimdilik. Olursa İhlas Mağazası'nda Bekir Bey var, ona telefon ediyorum. Geliyor ilgileniyor, devamlı gelir halimi hatırımı sorar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.