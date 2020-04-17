Tokat’ta 12 pozitif vaka çıkan köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ın Almus ilçesinde sağlık kuruluşlarına başvuran 14 vatandaştan 12'sinin testleri korona virüs (Covid19) çıkması üzerine köy karantinaya alındı.



Almus ilçesine bağlı Çaykıyı köyünden şikayet sonucu sağlık kuruluşlarına başvuran 14 vatandaşta korona virüsü (Covid19) şüphesi üzerine test yapıldı. Yapılan tetkiklerde 12 kişinin testi Covid19 pozitif çıktı. Bu sebeple, Almus İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Çaykıyı köyü özelinde 18 Nisan tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.