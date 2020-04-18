Karantina süresi dolan 320 işçi memleketlerine uğurlandı

Yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek Tokat'taki yurtlarda 14 gündür gözetim altında tutulan 320 kişi memleketlerine uğurlandı.

Cezayir'den Samsun'a 3 Nisan 2020 tarihinde uçaklarla getirilen 551 işçi yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri çerçevesinde Tokat ve Amasya'ya yerleştirildi. Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarında 14 gün süre ile gözetim altında tutulan 11 aylık bir bebek ile hamile bir kadının aralarında bulunduğu 320 kişi tahliye edildi. Mehmet Emin Tokadi yurdunda misafir edilen vatandaşlar sabah saatlerinde çıkış işlemleri yapıldı. Kumanyaları verilen vatandaşlar memleketlerine gidecekleri otobüslerine bindirildi. 14 gün boyunca Tokat’ta kendilerine iyi bakıldığını ve memnun kaldıklarını ifade eden işçiler sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

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