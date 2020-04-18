14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi

DHA

TOKAT'ta, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 15 gün tedavi altında tutulan Fatih Emir Balcı (14) taburcu edildi. Balcı, "Hastalığı gezerken kaptım. İlk günler öksürükten uyuyamıyordum. Kimse evlerinden çıkmasın" dedi. Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Fatih Emir Balcı, 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan çocuk, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Fatih Emir Balcı, hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından bugün sağlık...

14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi

<br>TOKAT'ta, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 15 gün tedavi altında tutulan Fatih Emir Balcı (14) taburcu edildi. Balcı, "Hastalığı gezerken kaptım. İlk günler öksürükten uyuyamıyordum. Kimse evlerinden çıkmasın" dedi.<br>Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Fatih Emir Balcı, 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan çocuk, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Fatih Emir Balcı, hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.<br>'KARIN AĞRISI VE ATEŞ ŞİKAYETİ İLE GİTTİM'<br>Taburcu olduktan sonra Niksar'daki evinde istirahat eden Fatih Emir Balcı, "Hastaneye baş ağrısı, karın ağrısı ve ateş şikayeti ile gittim. Sonra test yaptılar pozitif çıktı. Sonra yatışımı yaptılar. Niksar'daki hastanede bir gün yattık. Daha sonra ikinci gün Tokat'a gittik. Orada da 14 günü tamamladık. Hemşireler çok iyi davrandı bize, sağlığımızı iyi korudular. Hastalığı ise gezerken kaptım galiba. Hastanedeki günlerimde ilk günlerde öksürmekten uyuyamıyordum. Daha sonraları rahat uyumaya başladım. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Kimse evlerinden dışarıya çıkmasın, sağlığı için" dedi. <br>'ÇOK ZOR BİR SÜREÇ YAŞADIK'<br>Fatih'in üvey babası Erol Özden ise hastalığın öksürükle başladığını belirterek, "Niksar Devler Hastanesi'ne götürdük. Orada yapılan testinin pozitif olduğunu söylediler. Tabi o anda bir panik olduk. Bu Niksar'da duyuldu. Çok zor bir süreç yaşadık. Bütün herkes bizden uzak durmaya başladı. Yanımıza yanaşmadılar. 'Ölmüş, çok kötü durumdaymış, ölecekmiş' diye sıkıntılı bir dönem yaşadık. Daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'nde tedaviye alındı. Orada 14 gün kaldı. Sağlığının çok iyi olduğunu söyledi doktorlar, taburcu olduk. Herkesten Allah razı olsun çok iyi baktılar" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Fatih'in evinden görüntüler<br>-Ailesi ile birlikte görüntüleri<br>-Konuşması<br>-Erol Özden'in konuşmalarıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)<br> DHA-Gündem Türkiye-Tokat <br>2020-04-18 17:30:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

14 yaşındaki Fatih, koronavirüsü yendi (2)
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Fatih, koronavirüsü yendi (2)
Niksar’da yasağa uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Niksar’da yasağa uymayanlara ceza yağdı
(Görüntülü) 14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi, yaşadıklarını böyle anlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi, ...
14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi
(Görüntülü) Karantina süreleri tamamlanan 320 kişi Tokat'tan ayrıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina süreleri tamamlanan 320 kişi ...
14 yaşında korona virüsü yendi Tokat’ta, korona virüs (Covid-19) tedavisi sonrası iyileşen 14 yaşındaki çocuk, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER 14 yaşında korona virüsü yendi Tokat’ta, korona virüs ...
Karantina süreleri dolan 320 kişi Tokat'tan ayrıldı
YEREL HABERLER Karantina süreleri dolan 320 kişi Tokat'tan ayrıldı
Karantina süresi dolan 320 işçi memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Karantina süresi dolan 320 işçi memleketlerine ...
(Görüntülü) Hollanda'dan gelen Türk vatandaşları Tokat'ta yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hollanda'dan gelen Türk vatandaşları ...
Hollanda'dan getirilen 348 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Hollanda'dan getirilen 348 Türk vatandaşı, Tokat'ta ...
Hollanda’dan gelen minik Ömer Halis'in karantina süreci başladı
YEREL HABERLER Hollanda’dan gelen minik Ömer Halis'in karantina ...
Tokat’ta 12 pozitif vaka çıkan köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tokat’ta 12 pozitif vaka çıkan köy karantinaya alındı
Enver Abi'nin hayrı için istemişti, sağlık ekipleri devreye girdi
YEREL HABERLER Enver Abi'nin hayrı için istemişti, sağlık ekipleri ...
(Görüntülü) Hollanda'dan torunu istedi, 103 yaşındaki Fatma nineye çilek ve çiçek götürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hollanda'dan torunu istedi, 103 yaşındaki ...
Hollanda'dan torunu istedi, 103 yaşındaki Fatma nineye çilek ve çiçek götürüldü
YEREL HABERLER Hollanda'dan torunu istedi, 103 yaşındaki Fatma ...
Tokat'ın Çaykıyı köyü de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tokat'ın Çaykıyı köyü de karantinaya alındı
Drone ile sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Drone ile sosyal mesafe denetimi
(Görüntülü) Sağlık çalışanları için maske aparatı üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sağlık çalışanları için maske aparatı ...
Sağlık çalışanları için maske aparatı üretiyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları için maske aparatı üretiyor
(Görüntülü) 93 yaşındaki Aliye Saraç'ın Cumhurbaşkanı sevgisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 93 yaşındaki Aliye Saraç'ın Cumhurbaşkanı ...
93 yaşındaki Aliye Saraç'ın Cumhurbaşkanı sevgisi
YEREL HABERLER 93 yaşındaki Aliye Saraç'ın Cumhurbaşkanı sevgisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafına sarılan nine gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafına sarılan nine ...
Tokat'ta Nisan ayın kar sürprizi
YEREL HABERLER Tokat'ta Nisan ayın kar sürprizi
Karantinadaki 3 kişiye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Karantinadaki 3 kişiye doğum günü sürprizi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X