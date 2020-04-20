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Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye 'Tokat Sarması' oynadılar

İHA

Tokat'ta, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek misafir edilen vatandaşlara moral olması için yurt görevlileri 'Tokat sarması' oynadı.

Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye 'Tokat Sarması' oynadılar

Tokat’ta, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek misafir edilen vatandaşlara moral olması için yurt görevlileri ‘Tokat sarması’ oynadı.
Hollanda'dan Tokat'ta getirilen 2’si bebek 346 vatandaş yaklaşık 3 gün önce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi. 14 gün süre ile gözetim altında tutulacak olan vatandaşlara KYK Gülsüm Ana Öğrenci yurdu görevlilerinden 3 personel moral vermek için devreye girdi. Tulum ve maskelerle kente has olan ‘Tokat sarması’ oynayan görevliler izleyenlerden alkış topladı. Eğlenceli anların yaşandığı o anlar yurtlarda kalan öğrenciler ve görevli personelin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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