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İş insanı, veresiye defterindeki 3 bin 183 lira borcu ödedi

DHA

İş insanı, veresiye defterindeki 3 bin 183 lira borcu ödedi

<br>Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Zile ilçesinde, hayırsever iş insanı, bakkal Kebayi Kara'nın (51) veresiye defterini satın alarak, 60 kişinin 3 bin 183 liralık borcunu ödedi.<br>Zile ilçesinde isminin açıklanmasını istenmeyen iş insanı, Minareyi Kebir Mahallesi'nde 27 yıllık bakkal Kebayi Kara'yı ziyaret ederek, veresiye defterindeki toplam borcu sordu. Bakkal sahibi Kebayi Kara ise 60 kişinin toplam 3 bin 183 lira borcu olduğunu söyledi. Bunun üzerine hayırsever, tüm borçları ödeyerek, veresiye defterini satın aldı. Bakkal Kara, bunun üzerine dükkanın camına 'Bu iş yerine kimsenin borcu yoktur. Hayırsever bir iş adamı tamamını ödemiştir' yazısı astı. <br>Veresiye defterini almak için gelen kişiyi gördüğünde şaşırdığını söyleyen Kebayi Kara, "Dün bir vatandaş geldi, hayırlı işler diledi. 'Ben sizin veresiye defterini satın almak istiyorum' dedi. Ben de 'Kardeş dalga geçme' dedim. Bunun üzerine ısrar etti. Defterdeki veresiyeyi topladım, ödemeyi yaptı. İnsanlar memnun oldu. Ufak tefek borçlarından dolayı benim yanıma gelemeyen, utanan müşterilerimiz vardı. Çocuklarını gönderiyorlardı. Millet için de benim için de iyi oldu" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN<br>2020-04-20 11:29:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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