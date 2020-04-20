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Korona virüsü yenen hemşire görevine döndü

İHA

Tokat'ta, korona virüsü (Covid 19) yenen 32 yaşındaki hemşire Özlem Şirinyaşar, evinde 14 günlük izole süresini doldurarak görevinin başına döndü.

Korona virüsü yenen hemşire görevine döndü

Tokat’ta, korona virüsü (Covid 19) yenen 32 yaşındaki hemşire Özlem Şirinyaşar, evinde 14 günlük izole süresini doldurarak görevinin başına döndü.
Turhal Devlet Hastanesi Acil Servisinde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyaşar, bir hastadan korona virüse yakalandı. Enfekte olan sağlık çalışanı Turhal Devlet Hastanesinde 4 gün tedavi olduktan sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yakalaşık 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Özlem hemşire, 14 gün boyunca evinde izole oldu. 2 haftalık süreyi evinde geçiren Şirinyaşar, sağlığına kavuşarak çok sevdiği mesleğine geri döndü. Meslektaşları tarafından hastane girişinde alkışlarla karşılanan Şirinyaşar, sevinç ve heyecanı bir arada yaşadı.

Acile gelen hastadan bulaştı
Korona virüs tedavisi gördüğü süreci dile getiren Şirinyaşar, “Herkesin ailesi ve kendisi için yaşamaktan korktuğu bir durumu yaşamış olsam da kendimi şanslı görüyorum. Dikkat ve öz veri ile çalışanlarla bir arada olmak benim avantajımdı. Enfekte bir hastanın görüntüleri izlenerek benim yakın temasta bulunduğum tespit edilerek test yaptırmam kanısına varıldı. Hastane yönetiminin dikkati sayesinde erken tanı ve teşhis tedaviyi olumlu yönde etkiledi. Dayanışmanın hayat kurtardığını bir kez daha gördüm. Herkese şu mesajı vermek istiyorum ‘Güzel yarınların bugünü evde saklı’ Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

"Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"
Kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini ifade eden Şirinyar, mesleğini çok sevdiğini ve geri dönmemek gibi bir düşüncesi olmadığını belirterek, “Biran önce tedavimi bitirip görevime başlamaktı hayalim. Eşim ve çocuklarım da bir sıkıntı olmadı. Onlarda bu süreçte karantinada idi. Bugün kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bugünü mesleğe başladığım günün ilk günü olarak kabul ediyorum. Gerçekten zorlu bir sürecin ardından ilgi ile karşılanmak gerçekten ben, çok onure etti. Herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Erken tanı hayat kurtarıyor
Hastane Başhekmi Dursun Tüzün, hemşire hanım ve sağlık çalışanları adına mutlu bir gün yaşadıklarını dile getirdi. Özlem hemşirenin hastaneye ilk gelen pozitif bir vakadan virüsü kaptığının kameraların incelenerek tespit edildiğini belirten Tüzün, “Hemşire hanımın hasta ile teması olduğunu fark ederek hızlı test yaptık. Yapılan test sonuçlarını pozitif çıkması sonucu tedavisine başlandı. Bugün sağlığına kavuşarak aramıza döndü. Bakanlığımızın önerdiği husus tedbir ve erken tedavi. Bizde Özlem hanımda hem tedbirimizi aldık hemde erken tedavimizi yaptık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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