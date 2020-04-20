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Karantinadaki vatandaşlara mini konser

İHA

Hollanda'dan korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen vatandaşlara yönelik canlı müzik etkinliği yapıldı. Camlarından ellerinde Türk Bayrakları ile parçalara eşlik edenler doyasıya eğlendi.

Karantinadaki vatandaşlara mini konser

Hollanda'dan korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen vatandaşlara yönelik canlı müzik etkinliği yapıldı. Camlarından ellerinde Türk Bayrakları ile parçalara eşlik edenler doyasıya eğlendi.
Hollanda'dan Tokat'ta getirilen 2'si bebek 346 vatandaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda misafir ediliyor. 14 gün süre ile Gülsüm Ana Öğrenci yurdunda misafir edilecek olan vatandaşlar için etkinlik düzenlendi. İki yurt binası arasında kalan alanda müzik öğretmenleri tarafından canlı müzik yapıldı. Camlarda hareketli parçalara eşlik eden vatandaşlar gönüllerince eğlendi. İstek parça talepleri yerine gelen vatandaşlar Türk Bayraklarını sallayarak parçalara eşlik etti. 2 yaşındaki minik Ömer Halis’de annesi ile birlikte kaldığı yurtta camdan dışarıyı izledi. Tulum ve maskeleri giyen görevliler oyun havaları eşliğinde oynayarak görevlilere moral verdi. Misafir edilen vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine çok iyi bakıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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