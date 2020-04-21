İspanya’dan gelen genç kadının tepki çeken hareketi

İspanya’dan Samsun’da hava yolu ile getirilen 93 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında Tokat’ta karantinaya alındı. Yolcu otobüsünde gizlenerek parmak hareketi yapan genç kadın tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda İspanya’dan Samsun’a getirilen 93 Türk vatandaşı karayolu ile gece saatlerinde Tokat'ta kalacakları yurtlara transfer edildi. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Ballıca yurduna yerleştirilen vatandaşları taşıyan otobüsün ön tarafına asılan ‘En Büyük Türkiye’ yazısı dikkat çekti. Aralarında öğrenci ve çocuklarında bulunduğu otobüsteki gençler basın mensuplarına el sallarken, şoförün hemen arkasındaki koltukta oturan genç kadının yaptığı parmak hareketi görevlilerin tepkisini çekti. Yapılan hareket karşısında görevliler 'terbiyesiz' sözleri ile yorumladı. Koltuğun arkasına gizlenerek parmağını gösteren genç kadın basın mensuplarının ‘neden hareket yaptınız?’ şeklindeki sorusu üzerine önce yaptığı hareketi inkar ederek, “Hareket filan yapmadım. İzin alınmadan fotoğraflar çekiliyor” şeklinde cevap verdi. Daha sonrasında ise genç kadın “Otobüsle bizimle birlikte yolculuk yapan insanlar dışarıda idi ve onlara yapıldı. Basına değildi o hareket. Orada insanlarla dalga geçen insanlar var” diye konuştu.

İspanya’dan yurtların dönen vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar 14 gün süre ile misafir olacakları yurtlara yerleştirildi.

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