Hollanda’dan Tokat'a getirilen vatandaşlar otel konforunda misafir ediliyor

Kovid19 salgını nedeniyle Hollanda’dan Türkiye’ye getirilerek Tokat’ta KYK yurtlarına yerleştirilen vatandaşlar otel konforunda misafir ediliyor.

Korona virüs (Covid19) salgını yüzünden bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından 25 bin kişinin ana vatanlarına getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor. Hollanda'dan yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen 2’si bebek 346 Türk vatandaşı 4 gündür Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Gülsüm Ana yurdunda misafir ediliyor. İki yurt binası arsına asılan dev Türk Bayrağı dalgalanırken vatandaşlar yurtların penceresinden ‘Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. Canımsın Türkiye’ sloganı attı. Alkış toplayan hareketin yanı sıra KYK personeli de misafirleri için müzik etkinlikleri yaptı. Ayrıca misafir edilen vatandaşlara Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından plates seti dağıtıldı.



"Hollanda'da maske bulamadım"

Yurtta kalan misafirlerden öğrenci İsmail Hakkı Gürkan, odasındaki konforu görüntüleyerek yaşadığı memnuniyeti dile getirdi. Beklentilerinin çok üzerinde bir konforla karşılaştıklarını ifade eden Gürkan, kişisel bakım ürünlerine kadar her şeyin temin edildiğini kaydetti. Hollanda da yüksek lisansına devam ederken yaklaşık 1 aydır kendisini 15 metrekarelik bir odada izole ettiğini ifade eden Gürkan, “Tuvalet ve mutfağı ortak kullanım alanı olan bir yurtta bir çok ülke vatandaşı olan arkadaşlarımla beraber kendimizi temizlik ve hijyen yönünden güvende hissetmiyorduk. Haftalık alışverişlerimizde sosyal mesafeye dikkat etmiyorlardı. Maalesef maske temin edilmiyordu. Ben 17 Nisan’da THY uçağına binene kadar bir ayda Hollanda’da maske bulamadım. Kendi imkanlarımla yapmış olduğum koruyucularla alış veriş yaptım. Bu nedenle kendimizi güvende hissetmediğimiz için büyük elçilik ve konsolosluklara bildirdik. Olası bir tahliye uçuşunda Türkiye dönmek istediğimizi belirmiştik. Bugün Tokat’ta 4. Günümüz ve ben iyi ki Türkiye’ye dönmüşüz diyorum. Bu imkanları bizlere sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçiliklerimiz, Konsolosluklarımız, THY ve tüm bu ekiplere teşekkür ediyorum. Unutmayın Türkiye, Türkiye’den büyütür” dedi.

Hollanda’da çalışırken özel izinle Türkiye’ye geldiğini ifade eden Dicle Tufançlı, “Gülsüm ana yurdunda kalıyoruz. Burada her gün farklı bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bugün ki sürprizimiz de dışarıdaki saz ekibimiz. Odalarda sıkılmayalım diye bizlere plates seti dağıttılar. Ayrıca çay kahve servileri oluyor, market, kantin ihtiyaçlarımız karşılanmıyor. Bütün her şey burada en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Burada beş yıldızlı otel gibi hizmet verenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

