Korona virüsten etkilenen bin 72 esnafa destek çeki

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, korona virüs (Covid19) etkilenen bin 72 esnafa karşılıksız 500’er TL’lik destek çeki verdiklerini söyledi.

Tokat’ta korona virüs önlemleri kapsamında iş yerleri kapanan, işleri aksayan esnafa bir nebze olsun destek olmak için sosyal destek paketi hazırlandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnaf odaları başkanları ile yaptığı toplantı sonrasında mağdur duruma düşen esnafa 1 ay boyunca 2 milyon TL’lik sosyal destek paketi dağıtılacağını söyledi. Korona virüs önlemleri kapsamına kepenk kapatan esnafın bu durumdan etkilendiğini ifade eden Başkan Eroğlu, “Devletimiz gerekli yardımları yapıyor, bizler de Tokat Belediyesi olarak halkımızın vatandaşımızın yanında olmayı arzu ettik. Desteklerimizi sunmak, katkı sağlamak amacıyla bir aylık süre içerisinde yaklaşık 2 Milyon TL’lik sosyal destek paketimizle şuanda sahada şehrimizin sokaklarında insanlarımızın yanlarında olmak için yollara düştük. Gıda paketlerimizle ihtiyaçlı insanlarımıza yardım etmeye, nakit noktasında ihtiyacı olan hemşerilerimize ve ayrı bir çalışma ile esnaflarımıza destek olmaya karar verdik. Hep birlikte yapmış olduğumuz istişareler doğrultusunda 1072 esnafımıza 500’er TL’lik destek çeki vermenin kararını vermiş bulunmaktayız. Bütün oda başkanlarımızdan, ihtiyaçlı olduğunu düşündüğümüz esnaflarımızın isim listesini istedik. Bu listedeki isimlere ihtiyaç destek çekimizi 34 gün içerisinde teslim ederek destek olacağız. İnşallah bu süreci hep birlikte aşacağız” dedi.

Belediyeye it iş yerlerinde kiraları ertelediklerine dikkat çeken Başkan Eroğlu, “Bu bir aylık süreçten sonra yine bize ne düşerse taşın altına değil elimizi gövdemizi koymaya hazırız. Bu süre içerisinde kiralarımızı üç ay faizsiz erteledik. Gerek şehirlerarası, gerekse şehir içindeki köy ve ilçe minibüslerimiz için ücret talep etmiyoruz. Pazarcı esnafımızdan işgaliye ücreti talep etmiyoruz gibi daha birçok konuda esnafımızın yanında olacak işlere imza attık. Sizlerin teklifleri doğrultusunda esnaflarımıza her türlü yardımı yapmaya hazırız. Esnaflarımızın yanında çalışan kalfa ya da çıraklara da ayrıca desteğimiz olacak. Devlet millet ele ele, biz bize yeteriz diyerek bu süreci atlatacak ve bu süreçten güçlenerek çıkacağız” diye konuştu.

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