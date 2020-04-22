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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Şahin: "Umutsuzluğu kapılmayın"

İHA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, öğrencilerin asla umutsuzluğa kapılmamasını ve evde kaldıkları süreci iyi değerlendirerek eğitimlerin aksatmamalarını istedi.

Rektör Şahin: "Umutsuzluğu kapılmayın"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, öğrencilerin asla umutsuzluğa kapılmamasını ve evde kaldıkları süreci iyi değerlendirerek eğitimlerin aksatmamalarını istedi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınla öğrencilerin sorularını cevapladı. Rektör Şahin, korona virüs önlemleri kapsamında devam eden süreci değerlendirerek, “Öğrencilerimiz bizim için çok değerlidir. Öğrencilerimizin her türlü sorununu çözmek için kendimi sorumlu hissediyorum. Bahar geldi ve kampüsümüz çok güzel. Fakat öğrencilerimiz olmadığında bu güzellik yarım kalıyor. Sizler buraya gelince her şey daha güzel olacak. Sizleri özledik ama salgın sürecinde evlerinizde kalmanız gerekiyor. İnşallah salgın bitince, güzel günler geldiğinde öğrencilerimizi mutlu edeceğiz. Gerekirse bahar şenliklerini telafi edeceğiz. Onlara mezuniyet törenlerinin en güzelini yapacağız ve en az üç tane konser yapmayı planlıyoruz. Evde kaldıkları süreci fazlasıyla telafi edeceğiz” dedi.

"Umutsuzluğu kapılmayın"
Rektör Şahin, öğrencilerin asla umutsuzluğa kapılmamalarını ve evde kaldıkları süreci iyi değerlendirerek eğitimlerini aksatmamalarını isteyerek, “Bu kapsamda, öğrencilerimizin günlük kıyafetlerini giyerek sanki okula gidecekmiş gibi eğitimlerine evde çevrim içi olarak devam etmelerini istiyoruz. Ayrıca, bu sürecin öğrencilerimiz için bir fırsat olarak değerlendirilebilirler, hobilerine daha fazla zaman ayırarak daha verimli bir süreç geçirebilirler” diye konuştu.
KARMER Müdürü Bozdoğan ise öğrencilerden gelen soruları Rektör Şahin’e iletti. Rektör Şahin, final ve bütünleme sınavları için salgın süreci takip edileceğini, sürece göre öğrencilerin mağdur olmayacağı şekilde kararlar alınacağını kaydetti. Yaz okulu salgın sürecine göre karara bağlanacağını belirten Rektör Şahin, “Eğer yaz okulu yapılamazsa tek ders olarak uygulanan bütünleme sınavı dört ders olarak uygulanacaktır. Salgın sürecine bağlı olarak eğer öğrenciler Tokat'a dönerlerse yurtlar açık olacaktır. Eğitim kapsamında ders notları ve asenkron videolar sisteme yüklenmiştir. Bunlara ek olarak canlı dersler de verilmeye başlanacak ve canlı dersler kaydedilerek sisteme yüklenecektir. Uygulamalı derslerin bir kısmı online olarak yapılacaktır. Fiziki olarak yapılması zorunlu haller için ilgili telafi programları yapılacaktır. Yüksek lisans ve doktora programları vize ve final sınavları ödev olarak yapılabilecektir. Tez savunmaları ise canlı bağlantı olarak yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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