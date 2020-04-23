Başkan Eroğlu’dan Online kutlama

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramında 23 çocukla video konferans sistemiyle görüşerek, bayramlarını kutladı.

Renkli görüntülere sahne olan videolu görüşmede Başkan Eroğlu; çocukların şiirlerini, şarkılarını dinledi, onlara eşlik etti. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan’da Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile fotoğraf çektiren çocuklar, Başkan Eroğlu’na sakladıkları fotoğrafları gösterdiler.

Taha ve Burak kardeşler ise Tokat’ın meşhur ellik oyununu oynadılar. 4. Sınıf öğrencisi Yağmur Ezel ise Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na teşekkür ederek, önümüzdeki yıl 23 Nisan bayramında başkanlık koltuğuna oturmayı çok istediğini söyledi. Başkan Eroğlu ise, yağmurun isteğini kırmayarak ona söz verdi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çocuklara seslenerek, bayramın korona virüs sürecinden dolayı bu şekilde geçtiğini belirterek, önümüzdeki 23 Nisan bayramlarında bu bayram yapılamayan etkinliklerin daha iyisini, daha güzelini yaparak, daha coşkulu bayramlar kutlayacaklarını ifade etti.

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