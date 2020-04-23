Polis araçlarında 23 Nisan şarkıları çalındı

<br>İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri, ekip araçlarının megafonlarından 23 Nisan şarkıları çalarak, çocukların bayramını kutladı. Ekip araçlarından gelen müziği duyan çocuklar ise balkonlara çıkıp, mutlu oldu.<br>Erbaa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ekip araçlarının megafonlarından gün boyu 23 Nisan şarkıları çaldı. Cadde cadde dolaşan ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında, aileleriyle evde kalan çocukların bayramını kutladı. Araçlardan çalınan müzikleri duyan çocuklar, balkonlara çıkarak, ekipleri alkışladı. Ziya Gökalp Mahallesi'nde ekip aracını gören ve evlerinin balkonuna çıkan Elif Koşar´a (4), polis memurları Türk bayrağı ile polis flaması hediye etti. Küçük çocuk ise tahta ve kağıttan yaptığı çiçekleri polislere verdi. 155´i arayan Zeynep Büşra Yonar (5) ise polislerden Türk bayrağı istedi. Çocuğun talebini yerine getiren ekipler, evlerine gidip, Zeynep Büşra'ya oyuncak ve bayrak hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR<br>2020-04-23 16:47:04<br>

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