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Mahalleleri gezen başkan, çocukların bayramını kutladı

DHA

Mahalleleri gezen başkan, çocukların bayramını kutladı

<br>Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında aileleriyle evlerinde kalan çocukların mahallelerini ziyaret edip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.<br>Kentte 600 Evler Mahallesi'nde oturanlar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balkon ve pencerelerini bayrak ve balonlar ile süsledi. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında aileleriyle evlerinde kalan çocukların bayramını kutlamak için mahallelerine gitti. Belediyeye ait sahne otobüsü ve belediye bando ekibi de mahallelere giderek, çocuklar için şarkılar çaldı. Balkonları selamlayan Eroğlu, çocukların bayramını kutladı.<br>Başkan Eroğlu, "Her yıl 23 Nisan coşkuyla heyecanla ve canlı bir şekilde kutlanırdı. Çocukluğumuzdan bu yana hepimiz hatırlıyoruz. Bandolar, yürüyüşler eşliğinde hep beraber kutlardık. Bu yıl koronavirüs nedeniyle haliyle çocuklarımız evden çıkamıyorlar. Yine birçok sosyal etkinlik durduruldu. Biz de istedik ki 23 Nisan'da çocuklarımız uzun süredir de evdeler sıkıldılar, bunaldılar, onlara biz gidelim. Onlar evlerinde kalsın; biz onların bayramını bizzat giderek kutlayalım, onları bir coşkuya heyecana teşvik edelim, diye geldik. Şimdi de 600 Evler mahallemizdeyiz. Mahallemizdeki bir noktada hem ailelerimizi hem de çocuklarımızı balkonlara çağırdık. Belediye bandomuz eşliğinde marşlar çaldık. Bayraklarımızı salladık. Hep birlikte yeniden o millet olma şuuru ile beraberce 23 Nisan'ımızı belki biraz daha buruk da olsa kutladık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL<br>2020-04-23 18:04:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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