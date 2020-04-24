Ukrayna’dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya alındı

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Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen 323 Türk vatandaşı Tokat’ta KYK yurtlarına yerleştirilerek karantinaya alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Ukrayna’dan 323 Türk vatandaşı THY uçağı ile Sivas Nuri Demirağ Hava Limanına getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek yolcu otobüslerine bindirilen vatandaşlar kara yolu ile sabaha karşı Tokat'a getirildi. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Aydoğan Aydın ve Ballıca yurdu önünde otobüslerden inen vatandaşlar kontrollerden geçirilerek 14 gün süre ile misafir edilecekleri odalarına yerleştirildi.

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