DHA YURT - Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi

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<br>UKRANYA'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlara yerleştirildi.<br>59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Ukranya'dan uçakla Sivas'a getirilen 323 Türk vatandaşı, yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a yönlendirildi. 323 kişi Tokat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki Ballıca ve Aydoğan Aydın Yurtları'na getirildi. Sağlık görevlileri tarafından kontrolleri yapılarak yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada tutulacak.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-------------------------------<br>-Otobüslerin yurt önüne gelmesi<br>Vatandaşlar inmesi <br>Sağlık Kontrolü <br>Yurda girişleri <br>Yurt detay görüntü<br>Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL /TOKAT,(DHA)<br>(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)DHA-Gündem Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL<br>2020-04-24 04:55:11<br>

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