Tokat’ta enteresan doğa olayı, bakan bir daha baktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat’ta enteresan doğa olayı, bakan bir daha baktı

İHA

Tokat'ta öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan dev halka şaşkınlığa neden oldu.

Tokat’ta enteresan doğa olayı, bakan bir daha baktı

Tokat’ta öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan dev halka şaşkınlığa neden oldu.
Tokat’ta kent genelinden görülen ilginç doğa olayı öğle saatlerinde gerçekleşti. Güneş çıplak gözle görülebilirken güneşin çevresinde oluşan, gökuşağını andıran halka şaşkınlığa neden oldu. Ahmet Karakaya isimli vatandaş bu doğa olayı ile ilk kez karşılaştığını belirterek, “Hayatımda daha ilk kez gördüm böyle. Ay tutulması, güneş tutulması gördüm ama bunu ilk kez görüyorum. Enteresan çok enteresan. Gökyüzü mavi, dairenin içerisi siyah meyal. İnşallah hayra yol açar” şeklinde konuştu. Enteresan olay yarım saat içerisinde son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden ...
Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yaşam ...
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamıyor
YEREL HABERLER Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamıyor
Zaten açamadığı iş yerini tahliye etmesi istendi
YEREL HABERLER Zaten açamadığı iş yerini tahliye etmesi istendi
Ukranya'dan getirilen 323 vatandaş, Tokat'ta yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Ukranya'dan getirilen 323 vatandaş, Tokat'ta yurda ...
(Görüntülü) Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, ...
DHA YURT - Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER DHA YURT - Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, ...
Ukrayna’dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ukrayna’dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya ...
Tokat'ta balkonlarda İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Tokat'ta balkonlarda İstiklal Marşı okundu
Mahalleleri gezen başkan, çocukların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Mahalleleri gezen başkan, çocukların bayramını ...
Otomobil refüje ve yön levhasına çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüje ve yön levhasına çarptı: 3 yaralı
Direğe çarpan otomobil şaha kalktı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobil şaha kalktı
Polis araçlarında 23 Nisan şarkıları çalındı
YEREL HABERLER Polis araçlarında 23 Nisan şarkıları çalındı
23 Nisan'ı bando eşliğinde balkondan kutladılar
YEREL HABERLER 23 Nisan'ı bando eşliğinde balkondan kutladılar
Başkan Eroğlu’dan Online kutlama
YEREL HABERLER Başkan Eroğlu’dan Online kutlama
Sokakta dolaşmadılar, koronaya bulaşmadılar, ödülü kaptılar
YEREL HABERLER Sokakta dolaşmadılar, koronaya bulaşmadılar, ödülü ...
Tokat'ta 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Tokat'ta 23 Nisan kutlaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X