Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çekti

DHA

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, öğle saatlerinde 'güneş halesi' olayı yaşandı. Güneşin etrafında halka oluştuğunu gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile görüntüledi. Tokat'ta, bugün öğle saatlerinde güneşin etrafında 'güneş halesi' adı verilen halka oluştu. Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan esnaf, hem cep telefonları ile o anları kaydetti, hem de yaklaşık 30 dakika süren doğa olayını çıplak gözle izledi. Onlarca kişi de kentin her yerinden görülen bu anın fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. 'ANI OLSUN DİYE FOTOĞRAFINI...

Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çekti

<br>Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, öğle saatlerinde 'güneş halesi' olayı yaşandı. Güneşin etrafında halka oluştuğunu gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile görüntüledi.<br>Tokat'ta, bugün öğle saatlerinde güneşin etrafında 'güneş halesi' adı verilen halka oluştu. Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan esnaf, hem cep telefonları ile o anları kaydetti, hem de yaklaşık 30 dakika süren doğa olayını çıplak gözle izledi. Onlarca kişi de kentin her yerinden görülen bu anın fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.<br>'ANI OLSUN DİYE FOTOĞRAFINI ÇEKTİM'<br>Gökyüzüne bakarken halkayı fark ettiğini söyleyen esnaf Adem Şimşek, "Değişik ve farklı bir olaydı. Cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaştım. İlk defa denk geldiğim için fotoğrafını çektim. Arkadaşlarımla da paylaştım. Onların da hoşuna gitti, beğendiler. Yarım saat sürdü" dedi.<br>'30 İLE 45 DAKİKA KADAR SÜRDÜ'<br>Bakkal işleten Ebubekir Savaşan ise, "Bugün değişik bir doğa olayı ile karşılaştık. Belki ilk defa gördüğümüz bir şeydi. Fotoğrafını sosyal medyada paylaştık. Görüntüyü incelediğimizde 'güneş halesi' adı ile geçen değişik bir doğa olayı görmüş olduk. İlk defa da gözlerimiz ile şahit olduk. Değişik bir gökkuşağı etrafında oluşmuştu. Hoş bir görüntüydü, komşularla beraber çıktık seyrettik, fotoğrafını çektik. Daha önce hiç denk gelmedik, ilk defa gördüğümüz bir şeydi. Çıplak gözle rahatlıkla görülebiliyordu. Geçiş süreci 30 ile 45 dakika kadar sürdü" şeklinde konuştu.<br>GÜNEŞ HALESİ NEDİR?<br>Tarihte eski inanışlara göre güneşin etrafında oluşan halka olan hale, yağmurun habercisi olarak nitelendiriyor. Meteoroloji biliminde de yüksek bulutlar genellikle fırtına öncesinde gelir, bir nebze bu eski anlayışı doğrular niteliktedir. Hale oluşumunda gökyüzü az bulutlu ve açıktır. Gökyüzünde onlarca kilometre sürüklenen ince buz bulutları hale oluşumunun göstergesidir. İngilizce ismiyle `halo clouds´ olarak da isimlendirilir. Bu ince ama büyük bulutlar milyonlarca küçük buz kristalleri barındırır. Hale şeklinde görülen hale dairesi, güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarparak kırılarak yansıması sonucunda oluşur. Güneş ile insan gözü arasında ayna görevi gören küçük buz kristalleri, uygun açı ile güneşten çıkan ışının bu şekilde görünmesini sağlar. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL<br>2020-04-25 15:52:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta enteresan doğa olayı, bakan bir daha baktı
YEREL HABERLER Tokat’ta enteresan doğa olayı, bakan bir daha baktı
(Görüntülü) Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden ...
Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Trafik kazası sonrasında bacakları şişen kadın yaşam ...
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamıyor
YEREL HABERLER Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamıyor
Zaten açamadığı iş yerini tahliye etmesi istendi
YEREL HABERLER Zaten açamadığı iş yerini tahliye etmesi istendi
Ukranya'dan getirilen 323 vatandaş, Tokat'ta yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Ukranya'dan getirilen 323 vatandaş, Tokat'ta yurda ...
(Görüntülü) Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, ...
DHA YURT - Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER DHA YURT - Ukranya'dan getirilen 323 Türk vatandaşı, ...
Ukrayna’dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ukrayna’dan getirilen 323 Türk vatandaşı karantinaya ...
Tokat'ta balkonlarda İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Tokat'ta balkonlarda İstiklal Marşı okundu
Mahalleleri gezen başkan, çocukların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Mahalleleri gezen başkan, çocukların bayramını ...
Otomobil refüje ve yön levhasına çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüje ve yön levhasına çarptı: 3 yaralı
Direğe çarpan otomobil şaha kalktı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobil şaha kalktı
Polis araçlarında 23 Nisan şarkıları çalındı
YEREL HABERLER Polis araçlarında 23 Nisan şarkıları çalındı
23 Nisan'ı bando eşliğinde balkondan kutladılar
YEREL HABERLER 23 Nisan'ı bando eşliğinde balkondan kutladılar
Başkan Eroğlu’dan Online kutlama
YEREL HABERLER Başkan Eroğlu’dan Online kutlama
Sokakta dolaşmadılar, koronaya bulaşmadılar, ödülü kaptılar
YEREL HABERLER Sokakta dolaşmadılar, koronaya bulaşmadılar, ödülü ...
Tokat'ta 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Tokat'ta 23 Nisan kutlaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X