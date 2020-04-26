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Korona virüs bağ yaprağı üretimine engel olamadı

İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde korona virüse (Covid19) karşı tüm önlemlerini alan çiftçiler, bağ yaprağı üretiminde sezon hazırlıklarına başladı.

Korona virüs bağ yaprağı üretimine engel olamadı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde korona virüse (Covid19) karşı tüm önlemlerini alan çiftçiler, bağ yaprağı üretiminde sezon hazırlıklarına başladı.
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Tokat’ta, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınına rağmen çiftçiler üretim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Erbaa ilçesinde 2017 yılında coğrafi işaret alınan narince bağ yaprağında sezon öncesinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Korona virüse karşı önlemlerini alan çiftçiler, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, bağlarda maskeleri ile çalışıyor. Deveklerin diplerini çapalayan tarım işçileri, ünü yurt dışına kadar ulaşan ve kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan bağ yaprağını sezona hazırlıyor. Yaklaşık 20 köyün önemli gelir kaynakları arasında yer lan bağ yaprağı, bölgenin önemli gelir kaynakları arasında ilk sırada yer alıyor.

"Evde kal, zeytinyağlı sarma sar"
Asma yaprağı üreticisi ve ihracatçısı Mustafa Coşkun, korona virüse karşı tüm önlemlerini alarak tarlada çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Bağ yaprağı ile ünlü Erbaa’da sezona hazırlanıyoruz. Önlemler kapsamında çalışan işçi sayısını azaltıp, sosyal mesafeye dikkat ederek çalışıyoruz. Tarımsal faaliyetlerin durmaması adına üretim seferberliği içerisindeyiz. Ramazan'ın bu ilk günlerinde erken saatlerde çalışmalarımızı yapıyoruz. Onun için diyoruz ki ‘Evde kal, zeytinyağlı sarma sar.’ Tarım varsa hayat var” diye konuştu.
Tarlalarda çalışan çiftçiler de korona virüse karşı sosyal mesafeye dikkat ettiklerini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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