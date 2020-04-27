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Sıra tartışması sosyal mesafeyi unutturdu

İHA

Tokat'ta banka kuyruğunda bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unutarak sıra yüzünden tartışmasına bekçiler müdahale etti.

Sıra tartışması sosyal mesafeyi unutturdu

Tokat’ta banka kuyruğunda bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unutarak sıra yüzünden tartışmasına bekçiler müdahale etti.
Yeni tip korona virüs (Covid19)’un yayılımını engellemek amacıyla özel bankalar mesai saatlerinde düzenlemeye giderken, erken saatlerde banka önlerinde sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Tokat’ta metrelerce uzayıp giden kuyrukta sıra bekleyen vatandaşlar, banka açıldığında sosyal mesafe kurallarını unutarak tartışmaya başladı. Sırada olmadığını iddia ettikleri kişi ile tartışmaya başlayan vatandaşlara banka önlerinde görev yapan bekçiler müdahale etti. Bekçiler, tartışan kişilerin kimliklerine bakarak yaşlarını kontrol etti. Yaşları 65 yaş altına olan vatandaşların sıraya geçmesi için uyaran bekçiler zor anlar yaşadı. Bekçiler metrelerce uzayan kuyruktaki vatandaşları tek tek uyararak sosyal mesafe kuralın göre sıraya dizdi. Vatandaşlar ise banka önlerinde kuyrukların oluşmaması için mesai saatlerinin eskisi gibi sabah başlamasını ve veznelerdeki personel sayısının artırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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