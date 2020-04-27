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Sosyal mesafeli basın açıklaması Tokat’ta STK temsilcileri Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek amacıyla basın açıklaması yaptı

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek amacıyla Tokat'ta basın açıklaması yapan STK temsilcileri sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

Sosyal mesafeli basın açıklaması Tokat’ta STK temsilcileri Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek amacıyla basın açıklaması yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek amacıyla Tokat’ta basın açıklaması yapan STK temsilcileri sosyal mesafe kuralına dikkat etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, eşcinselliği lanetliyor, bunun hikmeti hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir" şeklindeki ifadelere yer verdi. Hutbe sonrasında DİB Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik hakaretlere karşı Tokat’ta STK temsilcilerinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde bir araya gelen STK temsilcileri sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek basın açıklamasına katıldı. Evrensel Hafızlar Derneği Tokat Şube Başkanı Veysel Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kanunun kendine verdiği görevi yerine getirirken, nefret söylemi yakıştırmasıyla kabul edilemez bir hakaret ve iftiraya uğramış olduğunu ifade ederek, “Sosyal veya evrensel baskılar, İslam’ın temel hükümlerini değiştirmede zerre kadar etkili olamaz. İnsan hakları, nesilleri bozan ahlaksızlığı meşrulaştırmaya alet edilemez. Varlıkların doğasını inkar eden, bozan davranış ve tutumlar, tercih olarak ifade ve ilan edilemez, savunulamaz ve teşvik edilemez. İslam Dini, kadın ve erkeğin fıtratına uygun bir şekilde yaşamasını ister. Bu manada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hem 1400 yıllık inanç ve kültürel derinliğe, hem de toplum vicdanına ses olmuştur. Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanında durmaya, sesine ses vermeye devam edeceğimizi Tokat sivil toplum kuruluşları olarak, kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.
İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin de katıldığı basın açıklamasının ardından Türk Diyanet VakıfSen Tokat Şube Başkanı Necmettin Demirden açıklamalarda bulundu. Korona virüs nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk defa basın açıklamasının sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yapıldığına dikkat çeken Demirden, Diyanet İşler Başkanı Erbaş’ın yanında olduklarını belirterek, “Toplumu germenin bir anlamı yok. Türk milleti Müslümandır ve dinine sahip çıkacaktır. Bu din yaşandığı zaman korunur. STK’lar olarak amacımız toplumun hangi konusunda olursa olsun yanlışı düzeltmektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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