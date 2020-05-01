Evden çıkamayan kadına, zabıtadan pastalı doğum günü kutlaması

<br>Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat), (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde zabıta ekipleri, salgın nedeniyle sokağa çıkması yasak olan Nergis Yelden'e (70), Antalya'da yaşayan kızının isteği üzerine doğum günü sürprizi yaptı.<br>Antalya'da yaşayan Derya Yelden, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyarete gidemediği annesi Nergis Yelden'e doğum günü sürprizi yapmak istedi. Sosyal medyadan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'e ulaşan Derya Yelden, sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda olan annesinin doğum günü olduğunu ve kutlamak istediğini iletti. Bunun üzerine Başkan Bekler, zabıta ekiplerine talimat vererek Derya Yelden'in bu isteğini yerine getirdi. Pasta alan ekipler, Nergis Yelden'in evine giderek sürpriz yaptı. Kızının kendisine sürpriz yaptığını öğrenen Nergis Yelden, çok mutlu olduğunu belirterek ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-05-01 16:19:46<br>

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