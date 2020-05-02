Tokat’ta, kaybolan alzaymır hastasını kadını arama çalışması başlatıldı

Tokat’ın Almus ilçesinde kaybolan alzaymır hastasını kadını arama çalışması başlatıldı
Edinilen bilgiye göre; Tokat’in Almus ilçesi Karadere köyünde yaşayan alzaymır hastası Ayşe Sağdıç (55) evinden çıktıktan sonra haber alınamadı. Yakınlarının jandarma ekiplerine ihbarı üzerine kadının bulunması için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler 2 gündür ormanlık alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.
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