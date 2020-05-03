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Tokat'ta, karantina süresi dolan 345 kişi evlerine uğurlandı

DHA

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) HOLLANDA'dan getirilerek, Tokat'taki yurda yerleştirilen, 2'si çocuk 345 Türk vatandaşı, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından evlerine uğurlandı. Aynı aileden 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Hollanda'dan 17 Nisan günü uçakla Samsun'a getirilen, aralarında öğrenciler ile 2 çocuğun da bulunduğu 348 Türk vatandaşı, sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a götürüldü. 348 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina uygulaması için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi....

Tokat'ta, karantina süresi dolan 345 kişi evlerine uğurlandı

<br>Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) HOLLANDA'dan getirilerek, Tokat'taki yurda yerleştirilen, 2'si çocuk 345 Türk vatandaşı, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından evlerine uğurlandı. Aynı aileden 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.<br>Hollanda'dan 17 Nisan günü uçakla Samsun'a getirilen, aralarında öğrenciler ile 2 çocuğun da bulunduğu 348 Türk vatandaşı, sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a götürüldü. 348 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina uygulaması için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Karantina süresinin bitimine bir kaç gün kala rahatsızlanan S.K.'ye yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yurtta kalanların karantina süresi ise tedbir amaçlı 2 gün uzatıldı. S.K ile aynı aileden olan 2 kişi de Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yurtta kalan 345 kişiye de koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçlarının negatif çıkması üzerine sağlık kontrolleri yapılan 345 kişi otobüslerle şehirden ayrıldı.<br>Annesi Emel Kaya ile birlikte 16 günlük karantinanın ardından yurttan çıkan Ömer Halis Kaya (2) ilk olarak yurt bahçesinde salıncakta sallandı. Ömer Halis'in yurt günlerinin güzel geçtiğini söyleyen anne Emel Kaya, oğlunun en çok babasını özlediğini söyledi. <br>DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL<br>2020-05-03 11:11:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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