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Tokat’ta, korona virüs sebze fidesi üretimine engel olmadı

İHA

Tokat’ta, korona virüs sebze fidesi üretimine engel olmadı

Tokat’ta hazır sebze üretimini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan seralarda korona virüs, sebze fidesi üretimine engel olmadı.
Türkiye’de tarımda önemli yere sahip olan Tokat’ta çiftçinin korona virüsten etkilenmemesi adına çalışmalar yürütülüyor. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naif Geboloğlu ile Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Sezer Şahin tarafından serada fide yetiştiriciliğine yönelik ARGE çalışmasının yanı sıra üreticilerin fide talepleri de karşılanıyor. Yaklaşık 5 yıldır üretim yapılan seralarda 1.5 milyon adet sebze fidesi çiftçilere ve hobi bahçesi olan vatandaşlara maliyetine satışa sunuluyor. Geboloğlu, fide üretimini ticari olarak değil yerelde sebze fidesi üretimini yaygınlaştırmak amacında olduklarını söyledi.

Korona virüse karşı üst seviyede önlem alarak çalıştılar
Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemlerini alarak çalıştırdıklarını ifade eden Geboloğlu, “Bu yıl pandemi nedeniyle tedbirli çalışmak zorundaydık. Sosyal mesafeyi koruyarak, maske ve eldiven takmak suretiyle tedbirlerimizi alarak çalıştık. Tohum ekimlerimizi, sulamalarımızı, bakımlarımızı yaptık. 2 aydır çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Serada günde 10 saat çalışıyoruz. Bugüne kadar çok şükür Covid19’la ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Ama çok zorlandık. Çünkü tedbirleri üst seviyede tutmak zorundaydık. Burada bir arkadaşımızın pozitif sonuç vermesi durumunda belki de bizim seramızı kapatacaklardı. Bu tip riskler vardı dolayısı ile sürekli tedbirlerimizi üst seviyede tuttuk. Bu maliyetlerimizi yükseltti. Ama buna rağmen biz üreticilerimizi maliyetine fide vermek için çabalıyoruz” dedi.

Tokat tarımı Covid19’dan etkilenmeyecek
Tokat’ın sebze tarımının Covid19’dan etkilenmeyeceğini ifade eden Geboloğlu, “Bugüne kadar aldığımız bilgiler ve izlenimler bu süreçte kent tarımının bu süreçten etkilenmeyeceği yönünde. Bu anlamda Tarım Bakanlığı ve valiliğin aldıkları tedbirler var. Onlarında etkilerini arazide görüyoruz” diye konuştu.

Fide üretimi ile birlikte endemik türler korunuyor
Serada yerel fidelerin popilasyonunu ürettiklerini ifade eden Geboloğlu, “Tokatlı sağlıklı üretilmiş ‘Tokat biberi’ fidesini başka bir yerde bulamaz. Bizde bu tür yok olmasın devam etsin diye hem fidesini üretiyoruz. Hemde ıslah çalışmalarını yapıyoruz. Benzer şekilde yerel domates tiplerini de biz burada fide haline getirip arzu edenlere dağıtıyoruz. Bir yanda da bu tipleri biz burada koruma altına almış durumdayız. Maksimum fide maliyetimiz 50 kuruş. Toptan üreticiye 18 50 kuruş arasında değişiyor Amatör sebze fidesi yetiştiricilerini de fide satışımız var. Bu sene 30’a yakın çeşit satışa sınacağız. Piyasanın altında fiyatlarla vatandaşımıza fide dağıtımımız oluyor” ifadelerini kullandı.
Kalaycık köyünde çiftçilik yapan Hami Hamarat ise korona virüsün tarımsal faaliyetlere engel olmadığını belirterek, "Mevsimlik işçilerimizi önlemler kapsamında çalışacakları tarlaya getirdik. Çalışmaya devam ediyoruz. Üretimimiz sezon boyunca ara vermeden devam edecek. Devletimizden de desteklerini bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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