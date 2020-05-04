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Tokat 453 Bin 930 Dekar Tarım Arazisi Suyla Buluşuyor

İHA

Tokat'ta 2020 sezonunda 453 bin 930 dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 680 Milyon TL katkı sağlanacak.

Tokat 453 Bin 930 Dekar Tarım Arazisi Suyla Buluşuyor

Tokat’ta 2020 sezonunda 453 bin 930 dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 680 Milyon TL katkı sağlanacak.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı belirtilerek bu nedenle sulama tesisleri inşa edilirken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği vurgulandı.
Yapılan açıklamada yağmurlama sistemi ile yüzde 35, damla sulama ile ise yüzde 65 oranında tasarruf sağlandığının altı çizilip, “Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir” denildi.
Tokat’ta 453 bin 930 dekar tarım arazisi sulanacak
Yapılan açıklamada Tokat’ta 453 bin 930 dekar tarım arazisinin sulanacağı ifade edilerek, “Tokat’ta başlayan sulama sezonunda Tokat ili ve ilçelerinde toplam 453 bin 930 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Tokat ilimizde yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 680 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Tokat ilinde en önemli sulama projelerinin başında Kazova Sulaması gelmektedir. İş kapsamında 202 bin 750 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 300 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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