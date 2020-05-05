İspanya'dan getirip, yurda yerleştirilen 94 kişi evlerine uğurlandı

<br>Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) İSPANYA'dan getirildikten sonra Tokat'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen 94 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle İspanya'dan Tokat'a getirilen 94 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki Ballıca Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontollerinin ardından otobüslerle yaşadıkları illere uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL<br>2020-05-05 10:48:09<br>
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