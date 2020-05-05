İçme suyu borusu patladı, kamyon çöken yolda saplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İçme suyu borusu patladı, kamyon çöken yolda saplandı

İHA

Tokat'ta içme suyu hattının patlaması sonucu çöken yola kamyon saplanarak mahsur kaldı.

İçme suyu borusu patladı, kamyon çöken yolda saplandı

Tokat’ta içme suyu hattının patlaması sonucu çöken yola kamyon saplanarak mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre; TokatNiksar karayolu Çedaş kavşağı yakınlarında içme suyu hattının patlaması sonucu yol suyla kaplandı. Su dolu yolda ilerleyen Cengiz Sarıdemir idaresindeki kamyonun ön tarafı asfaltın çökmesi sonucu suya gömüldü. Neye uğradığını şaşıran sürücü kamyondan inerek yardım istedi. Olay yerine sevk edilen trafik ekipler tarafından duble yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yola saplanan araç ise çekici tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Tokat Belediyesi ekipleri tarafından su kesilerek yolda iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta kamyon çökme oluşan yola saplandı
YEREL HABERLER Tokat'ta kamyon çökme oluşan yola saplandı
Evden çıkamayan 600 kişiye sıcak yemek
YEREL HABERLER Evden çıkamayan 600 kişiye sıcak yemek
Polisten sürücülere hurma ve maske
YEREL HABERLER Polisten sürücülere hurma ve maske
Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları ...
(Görüntülü) Karantina süreleri dolan 94 kişi Tokat'tan ayrıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantina süreleri dolan 94 kişi ...
İspanya'dan getirip, yurda yerleştirilen 94 kişi evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER İspanya'dan getirip, yurda yerleştirilen 94 kişi ...
İspanya'dan getirilen 93 vatandaşın karantina süreci sona erdi
YEREL HABERLER İspanya'dan getirilen 93 vatandaşın karantina süreci ...
Tokat 453 Bin 930 Dekar Tarım Arazisi Suyla Buluşuyor
YEREL HABERLER Tokat 453 Bin 930 Dekar Tarım Arazisi Suyla Buluşuyor
Tokat’ta, korona virüs sebze fidesi üretimine engel olmadı
YEREL HABERLER Tokat’ta, korona virüs sebze fidesi üretimine engel ...
AFAD ve JAK timleri, kayıp kadını baraj gölünde arıyor / Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER AFAD ve JAK timleri, kayıp kadını baraj gölünde ...
(Görüntülü) AFAD ve JAK timleri, kayıp kadını baraj gölünde arıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) AFAD ve JAK timleri, kayıp kadını baraj ...
AFAD ve JAK timleri, kayıp kadını baraj gölünde arıyor
YEREL HABERLER AFAD ve JAK timleri, kayıp kadını baraj gölünde ...
Tokat'ta kaybolan kadından 4 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Tokat'ta kaybolan kadından 4 gündür haber alınamıyor
(Görüntülü) Tokat'ta, karantina süresi dolan 345 kişi evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tokat'ta, karantina süresi dolan 345 kişi ...
Tokat'ta, karantina süresi dolan 345 kişi evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Tokat'ta, karantina süresi dolan 345 kişi evlerine ...
Karantina süresi dolan 343 kişi davul ve zurna ile uğurlandı
YEREL HABERLER Karantina süresi dolan 343 kişi davul ve zurna ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X