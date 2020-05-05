Tokat'ta kamyon çökme oluşan yola saplandı

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<br>Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, şebeke borusunun patladığı yoldan geçen kamyon, tazyikli suyun açtığı oyuğa saplandı.<br>Kent merkezinde Mustafa Satan Caddesi üzerindeki şebeke suyu borusu patladı. Sızıntı nedeniyle yolda su birikintisi oluştu. Tazyikin etkisiyle bir müddet sonra yolda çökme meydana geldi. Bölgeden geçen Cengiz Sarıdemir yönetimindeki 40 AJ 367 plakalı kamyonun ön tekerleri çökme yaşanan yere saplandı. Kamyon, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri de suyu keserek yolun onarımı için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL<br>2020-05-05 19:37:34<br>

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