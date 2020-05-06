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Tokat Ulu Camii, iki son cemaat yeri ve kuş evi ile dikkat çekiyor

DHA

Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 13´üncü yüzyılda Danişmendlilerin yaptırdığı fakat tahrip olduğu için 1679 yılında yenilenen Ulu Camii, doğubatı yönünde iki son cemaat yeri olan Anadolu'daki tek cami olma özelliğini taşıyor. Caminin güneydoğu köşesinde ise taşa oyulmuş kuş evi bulunuyor. Kent merkezinde bulunan Ulu Camii, Danişmendliler döneminde 13´üncü yüzyılda yapıldı. Fakat zamanla tahrip olduğu için 1679 yılında, 4'üncü Mehmed tarafından yenilendi. Dikdörtgen planlı olarak inşa edilen Ulu Cami, doğu ve batı yönünde yer alan iki son cemaat yeri ile dikkat çekiyor. Bu...

Tokat Ulu Camii, iki son cemaat yeri ve kuş evi ile dikkat çekiyor

<br>Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 13´üncü yüzyılda Danişmendlilerin yaptırdığı fakat tahrip olduğu için 1679 yılında yenilenen Ulu Camii, doğubatı yönünde iki son cemaat yeri olan Anadolu'daki tek cami olma özelliğini taşıyor. Caminin güneydoğu köşesinde ise taşa oyulmuş kuş evi bulunuyor.<br>Kent merkezinde bulunan Ulu Camii, Danişmendliler döneminde 13´üncü yüzyılda yapıldı. Fakat zamanla tahrip olduğu için 1679 yılında, 4'üncü Mehmed tarafından yenilendi. Dikdörtgen planlı olarak inşa edilen Ulu Cami, doğu ve batı yönünde yer alan iki son cemaat yeri ile dikkat çekiyor. Bu özelliği ile Anadolu'da tek olma özelliği taşıyan caminin her iki tarafında da devşirme sütun ve sütun başlıkları bulunuyor. Harimi ahşap tavan ile örtülen caminin tavanı kırmızı ve yeşil renklerin hakim olduğu fonlar arasında yalancı kündekari tekniğini yansıtıyor. Kare tavan göbeği üzeri altın yaldız ve kalem işi bitkisel bezemelerle dönemin sanatsal güzelliklerini yansıtıyor. Ayrıca caminin güneydoğu köşesindeki taşa oyulmuş bir de kuş evi bulunuyor.<br>'DİĞER CAMİLERDE RASTLANMAZ'<br>Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hayır İşleri Şube Müdürü ve Sanat Tarihçisi Mehmet Aykun, "Tahminen 13'ncü yüzyılda ve Niksar Ulu Camii gibi 5 nefli bir cami olduğunu tahmin ediyoruz. Daha sonra sebebini bilmediğimiz bir nedenle tahrip olmuş. 1679 yılında bina yeniden yapılarak bu şeklini almış. Bu şekliyle cami 8 ayak üzerine oturan 3 nefli bir yapıdır. Yapının en büyük özelliği doğu ve batı tarafında son cemaat yerlerinin bulunmasıdır. Bu diğer camilerde pek görmediğimiz bir husustur. Bu camide 2 tane son cemaat yeri olmuş oluyor. Bu da buranın konumuna özgü bir şey. Çünkü kuzey tarafında son cemaat yeri olması gereken yerde kot farkından dolayı yapılması biraz imkansız. Bu nedenle Osmanlı dönemindeki bu yapıda 2 tane cemaat yeri ilave edilmiş" dedi. <br>'KUŞLAR DA GÖZETİLMİŞ'<br>İslamiyet'in Anadolu'da yayılmaya başlamasından sonra yerleşim yerlerine Ulu Camilerin yapıldığını söylen Aykun şöyle konuştu: <br>"Ulu Camiler İslamiyet'in kutsal toprakların dışında yayılmaya başlamasından itibaren yerleşim yerlerinde cuma ve bayram namazlarını o beldede oturanların tamamının birlikte kılabilmesi için tasarlanmış tek camilerdir. Her beldede bir tane büyük bir cami oluyor. Cemaati ne kadar fazla alırsa o kadar önemlidir. Bu camimiz de Tokat'ta tek. Anadolu'nun birçok yerinde bir tane Ulu Cami var. Bu camimizin bir özelliği de kuş evlerinin olmasıdır. Bizim önemli büyük camilerimizde kuşların da durumları gözetilerek, camilere kuş evleri yapılmıştır. Taştan veya ahşaptan yapılabiliyor. Burada da bunun bir örneği var. Bu bakımdan da önemli. Camimizin içindeki işlemeler de orijinaline uygun olarak işlenmiştir." DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL<br>2020-05-06 09:41:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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