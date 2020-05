Kuaförlerde yeni döneme özel hazırlık

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 47 gündür kapalı olan berber ve kuaför salonları yeniden açılacakları tarihi olan 11 Mayıs’a özel olarak hazırlanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın berber ve kuaför salonlarının 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacağı açıklamasının ardından uzun süredir kapalı olan iş yerlerinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Tokat’ta yeniden işlerine dönecek olan berber ve kuaförler açılacakları günü iple çekerken, randevuları da almaya başladı. Kuaför salonlarında eski döneme göre tek kullanımlık tıraş malzemeleri, havlular, önlükler ön plana çıkacak. Her tıraş sonrasında kullanılan malzemeler ve koltuklar dezenfekte edilecek. Bunun yanı sıra sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek randevu usulü çalışma yürütülecek.



Tek kullanımlık malzemeler tıraş ücretlerine yansıyacak

Kuaför Menderes Bayır, uzun bir süredir kapalı olan iş yerinin yeniden açılmasıyla birlikte çifte bayram yaşayacaklarını söyledi. Kuaför salonlarında yeni döneminde önemli tedbirlerin alınacağını belirten Bayır, “İşletmemiz açılmadan önce genel bir temizlik çalışması başlattık. Sonrasında koruyucu ekipmanlarımızın tedariki ile pazartesi gününe hazırlanıyoruz. Bu süreçte hijyen açısından tek kullanımlık aletler, önlükler ve havlular bir maliyeti artıracak. Bizde bu maliyetlerin altından bu noktada kalkma şanımız yok. Bu nedenle aldığımız ücretlere eklememiz gerekecek. Her müşteri için 1015 liralık koruyucu ekipman kullanmak zorundayız” dedi.



"Kullan at" malzemeler kullanılacak

Yeni dönem kuaförlük sektöründe sabit olarak kullanılan önlük ve havlu gibi malzemelerin yerini kullan at şeklindeki ürünlere bırakacağını ifade eden Bayır, “Hem kendi sağlığımız hem müşterimizin sağlığı için tek kullanımlık iş önlükleri kullanacağız. Bone, eldiven takacağız. İş yerine gelen müşterilerimizi ateşini ölçerek salona alacağız. Kullandığımız aletlerde her müşteriden sonra dezenfekte edilecek. Salonumuzda koltukları kaldıracağız. Bekleme alanı olmayacak. Randevulu sistemde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.