İki mahalle karantina altına alındı

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki mahalle karantina altına alındı.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle, pozitif vaka görülen Erbaa ilçesine bağlı Kuruçay ve Ziyagökalp mahallelerinin gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu. 15 Mayıs tarihine kadar her iki mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmeyecek.

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