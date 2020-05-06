Baba ile oğlunu kaza ayırdı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba hafif şekilde yaralanırken oğlu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde H.B. (46) idaresindeki 60 NU 253 plakalı odun yüklü traktör devrildi. Sürücü kabininde babasının yanında bulunan Y.E.B. (16) devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen talihsiz kazada baba, oğlunu kaybetti. Hafif yaralanan H.B. ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, oğlunun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri cumhuriyet savcısının talimatları sonrasında tahkikat başlattı.

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