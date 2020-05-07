Tokat'tan Avrupa ülkelerine 1 milyon adet ceset torbası

Tokat'ta, Avrupa ülkelerinden 1 milyon ceset torbası siparişi alan tekstil fabrikası siparişleri yetiştirmek için geceli gündüzlü çalışıyor.

Tokat Organize Sanayi Bölgesinde gömlek üretimi yaparak ihraç eden tekstil fabrikası, korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle iş kolunu değiştirdi. Yurt dışından gelen talepler üzerine başta ceset robası olmak üzere tutulum ve maske üretimi yapan firma taleplere yetişmek için çift vardiya üretime geçti. Ceset torbaları korona virüsten ölüm vakalarının çok fazla görüldüğü İtalya, İngiltere ve Fransa ülkelerine ihraç ediliyor. Yaklaşık 1 milyon ceset torbası sipariş alan fabrikada günlük olarak ortalama 6 bin adet ceset torbası üretiliyor.

Tekstil Fabrikası üretim sorumlusu Orhan Soylu, gömlek piyasasının durması nedeniyle iş kolunu değiştirdiklerini ifade ederek, “Daha önce gömlek tedarik eden bu fabrika korona virüs salgını sebebiyle gömlek piyasası durduğu zaman ceset torbası siparişleri almaya başladık. İngiltere, Fransa gibi ülkelerden yoğun bir talep alınca Tokat’ta böyle bir iş e kalkıştık. Günlük 6 bin adet ceset torbası üretimi yapıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Toplam talep şuanda 1 milyonu geçti. Daha da bu rakam aratıyor” dedi.

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