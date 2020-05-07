Tokat'ta tarihi eser operasyonu

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<br>İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 1381 parça tarihi eser ele geçirildi.<br>Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Erbaa'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1306 sikke, 45 metal obje, 19 yüzük, 6 çini, 3 taş obje ve 2 gözyaşı şişesi ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili O.B.´yi gözaltına aldı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Tokat Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR<br>2020-05-07 15:50:45<br>

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