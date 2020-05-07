Karantinaya alınan mahallede yollar toprak yığınları ile kapatıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde karantinaya alınan 2 mahallede ara yollar toprak yığınları ve barikatlarla kapatıldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinin en büyük mahallerinden Ziya Gökalp ile Kuruçay mahallelerinde korona virüs vakalarının artması sonucu karantina uygulanmasına başladı. Mahalle ile ilçe arasında ulaşımı sağlayan iki köprüden biri belediye ekipleri tarafından kum dökülerek kapatıldı. Diğer köprü de ise bekçiler güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. İş yerinde çalıştıklarına dair belge alanların mahalleden çıkmalarına izin verilirken, tarımla uğraşanlara da kolaylık sağlandı. Çiftçilik yapan vatandaşların belgelerini göstererek arazilerine gidip gelmelerine izin verildi.



Eski Sağlık Bakanı Demircan’dan iyiyim mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili ve Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, karantinaya alınan Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evinde olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demircan, “Mahallemiz karantinaya alındı. Bizde Rabbime şükür herhangi bir şey yok. Kurallara uyma konusunda gevşeklik göstermeyelim. Herkese sağlık ve esenlikler dilerim” ifadelerine yer verdi.

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