Piyasaya süremeden yakalandı

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Tokat’ta piyasaya sürülmeye hazırlanan 107 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın İstanbul’dan temin ettiği sahte paraları alışveriş yolu ile piyasaya süreceği ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışma ve sıkı takip sonucunda şüpheli şahısın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 107 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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