Sağlık Bakanı Koca'nın adı Erbaa'da parka verildi

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<br>İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçe belediye meclisi, çocuk oyun alanına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın adını verdi.<br>Erbaa Belediye Meclisi Başkan Ertuğrul Karagöl başkanlığında olağanüstü toplandı. Mecliste gündemde yer alan Yunus Emre Mahallesi'nde çocuk parkı olarak kullanılan alana Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın adının verilmesi görüşülerek, oylamaya sunuldu. Oy birliği ile alınan kararla Atatürk ve Gegin Caddesi arasında kalan alana Dr. Fahrettin Koca Parkı adı verildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, koronavirüsle mücadele eden tüm sağlık çalışanları adına bu kararı aldıklarını, alana Dr. Fahrettin Koca Parkı adını verdiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR<br>2020-05-08 16:38:11<br>

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