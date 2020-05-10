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Ona annesinden başkası inanmadı

İHA

Tokat'ta şehit annesi ve aynı zamanda özel çocuğu olan anne Gülizar Akdağ, kızının okuma yazma öğrenebileceğine kimsenin inanmadığını ama engelleri aştıklarını söyledi.

Ona annesinden başkası inanmadı

Tokat’ta şehit annesi ve aynı zamanda özel çocuğu olan anne Gülizar Akdağ, kızının okuma yazma öğrenebileceğine kimsenin inanmadığını ama engelleri aştıklarını söyledi.
Tokat’ta Anneler Günü ve Engelliler Haftası dolayısıyla iki farklı günü birlikte kutlayan Akdağ ailesi kızları ile gurur duyuyor. 25 yaşındaki serebral palsi hastası engelli kızı Sevda Akdağ için gösterdiği fedakarlık dolayısıyla 2017 yılında yılın annesi seçilen Akdağ'ın oğlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ, bu ödülü aldıktan 2 ay sonra Siirt'te teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Anneler Günü'ne buruk giren Akdağ, hayatını adadığı kızıyla engelleri nasıl aştıklarını anlattı. Akdağ, “Kızım ellerini kullanmadığı, konuşmadığı için okuma yazma öğrenemez diyorlardı. Kendi çabalarımızla kızıma okuma yazmayı öğrettim. Okuma yazma öğrendikten sonra Rehberlik Araştırma Merkezine gittim. Kızımı orada bazı testlere tutular ve okuma yazma öğrendiğini ispatladı. Öğretmen istedim, 2,5 yıl öğretmen evimize geldi. İlkokul seviyesini biten kızımın yaşı ilerlediği için diploma almamız sorun oldu. O sene Rabbim yardım etti ve yılın annesi seçildim. Orada Sevda’nın en büyük isteği soruldu. Ben de ‘ilkokul diploması’ dedim ve ilkokul diploması düzenlenerek verildi. Şu anda açık öğretimden ortaokulu bitirdi. Şu anda liseyi okuyor. Bu süreçte Sevda kendini anlatmayı istiyor ve küçük küçük anılarını yazdı. Bu süreç böyle gelişti. Olmaz diye bir şey yok. Sevda’nın ben üniversite de okuyacağını düşünüyorum” dedi.

Ağabeyi şehit olmadan bir hafta önce şiir yazdı
Oğlu şehit olmadan bir hafta önce kızının ağabeyine şiir yazdığını ifade eden Akdağ, “Kızım çok duygu dolu bir şiir yazmıştı. Ağabeyi ‘anne bunu o mu yazdı’ dedi. Kim yazacak oğlum ben mi yazacağım dedim. Onun üzerine Sevda yazmaya başladı. Kitabında kızım anlamadığımız zannettiğimiz çocukluk süreci ve bizin anlattıklarımızı hafızasında tutarak kitabında yer verdi. Kitabına huzurlu bir ailede olduğumuz yansımış. Kızım kitap okurken ben de onun sayesinde kitap okuyorum. Babasına kitap okutamıyoruz” diye konuştu.

Cep telefonuna "annem çok özel anne"
Anneler Günü dolayısıyla kızının cep telefonuna ‘annem çok özel anne’ yazdığını belirten Akdağ, “Kızım iyi ki var, dünyam benim. Rabbim bana iki tane melek vermiş. Engelli annelerine, ailelerine Sevda örnek olsun istiyorum. Çocuklarını odalarına kapatmasınlar, onlardan utanmasınlar” ifadelerini kullandı.

Telefonuna yazdıkları kitaba dönüştürüldü
Baba Zekeriya Akdağ ise kızının duygularını telefonla kendisine ilettiğini, bu şekilde kitap oluşturulduğunu belirterek, “Bu kitapta herkesin emeği çok. Sevda’nın düşünceleri, hayata bakış açışı, engelinin hayata bir engel olmadığını, insanların sadece kendisini engelli olarak düşündüklerini, hayata barışık olduğu kitabında yer aldı. Biz hem şehit hem de engelli ailesiyiz” dedi.
Şehit eşi Serap Akdağ ise annesi ve kayınvalidesinin Anneler Günü'nü kutlayarak, “Sevda çok farklı, onu yaşamak gerekiyor. Bazen anlaşabiliyor musunuz, konuşabiliyor musunuz diye soranlar oluyor. Ben Sevda ile telefonda da konuşabiliyorum. Belki bu size garip geçek ama biz konuşuyoruz. Doğum gününde ilk telefonunu almıştım. Buralara kadar geleceğini hiç düşünmemiştim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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