Şehit teğmenin anısı Türk bayrakları ile süslenen odasında yaşatılıyor Barış Pınarı Harekatında şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in annesi Nevriye Bilir, oğlunun hatırasını Türk bayrakları ile süsledikleri odasında yaşatamaya çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit teğmenin anısı Türk bayrakları ile süslenen odasında yaşatılıyor Barış Pınarı Harekatında şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in annesi Nevriye Bilir, oğlunun hatırasını Türk bayrakları ile süsledikleri odasında yaşatamaya çalışıyor

İHA

Şehit teğmenin anısı Türk bayrakları ile süslenen odasında yaşatılıyor Barış Pınarı Harekatında şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in annesi Nevriye Bilir, oğlunun hatırasını Türk bayrakları ile süsledikleri odasında yaşatamaya çalışıyor

Barış Pınarı Harekatında şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in annesi Nevriye Bilir, oğlunun hatırasını Türk Bayrakları ile süsledikleri odasında yaşatamaya çalışıyor.
Mahmut Paşa Mahallesinde ikamet eden Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Piyade Teğmen Sinan Bilir (29) Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde 16 Ocak 2018 yılında meydana gelen patlamada silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Şehidin kız kardeş Sinem Bilir ağabeyinin odasında hatırasını yaşatmak isteğini annesi Nevriye Bilir’le paylaştı. Anne Bilir, şehidin ağabeyi Ahmet Bilir'in yardımı ile oğlunun odasını özel olarak yeninden dizayn ettirdi. Şehidin yatağına Türk bayrağı serilerek kılıcı üzerine konuldu. Tavanından duvarlarına Türk bayrakları ile süslenen odada şehidin elbiseleri, fotoğrafları, plaketleri, özel eşyalarını yanı sıra motosikleti yer aldı. Düğün hazırlıkları yaparken oğlu şehit olan anne Nevriye Bilir, odaya namaz kılmak için giriyor. Oğlunun fotoğrafları ile hasret gidererek bağrına basan anne Bilir, anılarını yaşatmaya çalışıyor.

"Şehit annesi olmak herkese nasip olmaz"
Anne Nevriye Bilir, oğlunu odasına girdiğinde yaşadığı duyguları dile getirerek, “Oğlum bu odayı çok seviyordu. Düğünüm olursa bana burayı yatak odası yap demişti. Bu odayı sevdiği için kız kardeşi de ‘bu odayı ağabeyim seviyor, oda yapalım’ dedi. Bende tamam dedim, yaptık. Bundan sonra burada anıları ile yaşayacağım, yaşayabilirsem. Bu odaya girdiğimde onunla yaşıyormuş gibi hissediyorum. Bu odada rüyalarıma giriyor. Bir anne ne hissedebilir? Aynısını yaşıyorum. Namazının burada kılıyor, ibadetimi burada yapıyorum. Sabahları gelip konuşuyorum. Sanki oda benimle konuşuyor. Geceleri gelip benle konuşuyor. Yaşıyor zannediyorum, böyle hissediyorum. Şehit annesi olmak herkese nasip olmaz. Mükafatı da büyük ama acısı da çok büyük. Duygularımı nasıl anlatayım bilemiyorum" dedi.

Oğlu ile görüştükten bir gün sonra şehit haberini aldı
Oğlunun şehit haberini bir yakına yaptığı ziyaretten dönüşte aldığını ifade eden Bilir, "Ben bir arkadaşa geçmiş olsuna gittim geldiğimde camın önünde ambulansları gördüm. Önce ‘size gelmedik’ dediler. Sonra baktığımda eşimin arkadaşları hastaneden gelmişler. O zaman yavrumun şehit olduğunu anladım. Şehit olmadan bir gün önce beni aradı ‘anne kendine iyi bak’ dedi. Ben hastayım, oğlum bana bir şey olur diye hep korkuyordu. ‘Düğünüm de seni kraliçe edeceği anne. Sana bir şey olmasın, Aşkın’a kimse bakmaz bana olsun’ dedi. Ertesi gün şehit haberini aldım. O günü hiç unutamıyorum. Bir anne ney hissedebilir? Çok zor bir şeymiş, şehit annelerini şimdi anladım. Yaşayan bir ölü oldum. Yaşadığımı da zannetmiyorum ama ayakta durmam lazım. Bir tane rahatsız oğlum var. Çok zor, anlatması imkansız” diye konuştu.

Düğün hazırlıkları yapıyordu
Anne Bilir, oğlunun 26 Aralık 2017 tarihinde nikahını kıydıktan sonra 16 Ocak'ta şehit olduğunu ifade ederek, "Düğününü yapacaktık. Düğün salonunu tuttuk, damatlığını bile almıştık. Nasip olmadı. Çeyiz sandığını getirdiler odasına koydular. 6 ay önce de babası vefat etmişti. O acının üzerine buda böyle olunca daha bir ağır oldu. Hiçbir şeyini göremedi yavrum. Çok zor bir şey. Rabbim böyle acıları kimselere göstermesin. Ağlamadığım, anmadığım gün yok. Her gece rüyalarıma giriyor ‘anne ben çok iyiyim ağlama’ diyor. Ama anne ciğeri dayanamıyorum. Bu oda da onunla birlikte yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Piyade Teğmen Sinan Bilir'in şehit olmadan 6 ay önce babasını kaybettiği, otizmli bir kardeşi olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anneler günü çiçeğini balkondan uzattığı sepetle aldı
YEREL HABERLER Anneler günü çiçeğini balkondan uzattığı sepetle aldı
Karantinada 'Anneler Günü' kutlaması
YEREL HABERLER Karantinada 'Anneler Günü' kutlaması
Karantinadan firar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Karantinadan firar kameralara yansıdı
Ona annesinden başkası inanmadı
YEREL HABERLER Ona annesinden başkası inanmadı
Tokat'ta karantina ihlalleri kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Tokat'ta karantina ihlalleri kameralara yansıdı
Karantinada Anneler Günü
YEREL HABERLER Karantinada Anneler Günü
Gönüllü gençlerden şehit annelerine ziyaret
YEREL HABERLER Gönüllü gençlerden şehit annelerine ziyaret
Tokat’ta, maskesiz sokağa çıkan vatandaşların sayısı arttı
YEREL HABERLER Tokat’ta, maskesiz sokağa çıkan vatandaşların sayısı ...
Bando takımından kamyon üzerinde moral konseri
YEREL HABERLER Bando takımından kamyon üzerinde moral konseri
Evde kalan vatandaşlara, belediye bandosundan konser
YEREL HABERLER Evde kalan vatandaşlara, belediye bandosundan konser
Kuveyt’ten Tokat’a getirilen 280 Türk işçi yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Kuveyt’ten Tokat’a getirilen 280 Türk işçi yurtlara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X