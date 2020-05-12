Tokat'ta, 80 bin kitap dağıtılacak

<br>Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitime geçilmesinin ardından evde kalan öğrencilere valilikten kitap desteği geldi. Gönüllü öğretmenler aracılığıyla 80 bin kitap, öğrencilere dağıtılacak. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle evde kalan öğrenciler ile evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekilerin kitaplara daha kolay erişebilmesi için proje hazırlandı. Proje kapsamında öğrenciler ve halk, 'www.kitaptokat.gov.tr' adresinden seçtikleri kitapları adres bilgilerini girerek, talep edebiliyor. Gönüllü öğretmenler tarafından hazırlanan kitaplar, evlere götürülerek, teslim ediliyor. Ayrıca kitaplarla birlikte koruyucu maske de hediye ediliyor.<br>İl genelinde 80 bin kitap dağıtılacağını söyleyen proje koordinatörü Keziban Özcan, "Pandemi yasağı sonrası okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza kitap ulaştırıyoruz. Bu dönemde çocuklarımız evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Zamanlarını nitelikli kitaplarla geçirmelerini istiyoruz. Bu sebeple Tokat Valiliği'miz uhdesinde, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz temin edilen kitapları Z kütüphanemizde, içerisine maske, yaş seviyelerine uygun kitap ayraçları koyarak hijyenik bir şekilde paketleyip çocuklarımız ev adreslerine ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Öğrencilerimize kitap ulaştırmakta gönüllü öğretmenlerimizden destek alıyoruz. 65 yaş üstüne kitapları Vefa Sosyal Destek Grupları ulaştırıyor" dedi. <br>Kitap isteği karşılanan lise son sınıf öğrencisi Aslı İrem Arı, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Bu projeyi valilik sitesinde gördüm. Çok istediğim de bir kitap vardı. Evden çıkamıyordum. Proje ile kitabım geldi. Bu zorlu süreçte evde kalıyoruz. Ders çalışıyorum, kitap okuyorum, bazen de televizyon izleyerek zaman geçiriyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ<br>2020-05-12 13:49:15<br>

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