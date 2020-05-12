Tokat´ta bir köyde karantina sona erdi

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<br>İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT´ın Erbaa ilçesine bağlı Alan köyünde, 15 Nisan'da başlatılan karantina uygulaması kaldırıldı.<br>Erbaa ilçesine 47 kilometre uzaklıktaki Alan köyü, 15 Nisan günü Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Alınan ikinci kararla 14 gün daha uzatılan karantinanın bu gece yarısı itibariyle kaldırılacağı açıklandı. Erbaa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Alan Köyünde uygulanmakta olan karantinanın 13.05.2020 Çarşamba günü saat 00.01 itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR<br>2020-05-12 21:56:15<br>

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